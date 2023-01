'Manifestation du Collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly : Les précisions de la Sapco

Après la manifestation du collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly, relayée dans nos colonnes, le directeur d'exploitation de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) a fait face à la presse pour apporter quelques éclaircissements.





"La zone boisée n'est pas une forêt classée et cela est vérifiable auprès des services compétents. La Sapco-Sénégal y détient le TF 3413/MB acquis auprès de l'Etat du Sénégal et couvrant une assiette de 9 ha. La Sapco-Sénégal, conformément aux missions qui lui sont confiées par l'Etat du Sénégal, peut céder ou louer ce foncier à des investisseurs pour qu'ils y réalisent des projets touristiques", explique Ibrahima Diouf, directeur d'exploitation de la Sapco.





Cette zone boisée qui fait 9 ha appartient à la Sapco qui peut soit céder ou louer à un investisseur. Ainsi, concernant les 577 ha, dont parle le collectif, le directeur d'exploitation explique que la Sapco n'est pas impliquée sur la gestion desdits ha dont fait état le collectif.





Selon Boly Gueye, président du syndicat d'initiative, la Sapco est en conformité avec la loi et que cette procédure est en règle et ne souffre d'aucune irrégularité.