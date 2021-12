Manifestation interdite par le préfet : Frapp et Y'en a marre défient l’autorité, ce vendredi

«Les mouvements Frapp et Y'en à marre vous informent que le préfet de Dakar vient de nous notifier l'interdiction de la manifestation pour crier "Yoon a ngi jeng !" qui doit avoir lieu demain vendredi 10 décembre à partir de 16 h». C’est ce qui ressort du communiqué rendu public ce jeudi 9 décembre, par l’activiste Guy Marius Sagna.



Sur ce, il annonce que «les mouvements Frapp et Y'en à marre ont décidé de résister à cette interdiction illégale et illégitime qui prouve, s'il en était besoin, les graves reculs démocratiques en cours au Sénégal depuis 2012, particulièrement dans le domaine de la justice».



En plus de Dakar, souligne-t-il, «il y aura des manifestations à Thiès, Tivaouane, Saint-Louis, Bambèye, Rufisque, Kaolack, Tambacounda, Louga, Kolda, Koungheul, Kédougou, Ziguinchor et Bignona».