Manifestation : Le préfet interdit la marche de Y en a marre prévue ce vendredi

Seneweb vient d’apprendre, de sources sûres, que la marche de Y en a marre et de Frapp, prévue demain vendredi 10 décembre, de 16 h à 19 h, est interdite.



L'autorité administrative, le préfet en l'occurrence, invoque ''les risques de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens sur un axe routier très fréquenté, notamment le vendredi après-midi''.



Pour motiver cette interdiction, il a également invoqué l'arrêté Ousmane Ngom, car une partie de l'itinéraire de la marche se situe dans la zone de la capitale où les manifestations sont interdites.



Cette marche pour l'indépendance de la justice au Sénégal, devait réunir activistes et opposants politiques.