Manifestation pour la Libération de Karim Xrum Xax : 24 membres du mouvement Nittu Deugg arrêtés

Pour réclamer la libération de l’activiste Abdou Karim Gueye alias Xrum Xax, des membres du mouvement Nittu Deugg s’étaient donné rendez-vous au rond-point de la BCEAO pour un rassemblement.Ce qui a occasionné l’arrestation de 24 membres du mouvement par des éléments commissariat central de Dakar.Cette marche non autorisée était l’occasion pour les activistes d’alerter sur l’état de santé fragile du coordonnateur de leur mouvement qui est actuellement dans les liens de la détention.Pour rappel, Abdou Karim Karim a été arrêté et condamné pour outrage à agent et incitation à un attroupement armé.