Manifestations : 500 personnes, dont des mineurs et des étrangers, arrêtées

Quelque 500 manifestants dont des mineurs et des personnes étrangères ont été interpellées jeudi et vendredi à Dakar et dans d’autres régions au cours des manifestations survenues après le verdict du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr, a-t-on appris de la Direction nationale de la Police.