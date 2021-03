Manifestations à Mbour : La boutique Wave à Auchan a perdu 8 millions Fcfa

Une boutique qui faisait des transactions Wave et qui se trouvait dans l'enceinte de Auchan a perdu 8 millions de Fcfa, 4 ordinateurs portables et 4 téléphones portables.Le vol a eu lieu vendredi dernier lors des manifestations pour la libération d'Ousmane Sonko.Selon notre source, le gérant du point Wave pensait qu'il n'y aurait pas de danger. Mieux, que les manifestants n'allaient pas pouvoir s'introduire dans le supermarché. Pour rappel, lors des manifestations de vendredi dernier, Auchan a été totalement vandalisé et pillé.La pharmacie, le salon de coiffure, la boutique de portables, la pâtisserie, rien n'a été épargné. Tous les matériaux en bois, en aluminium, en fer ont été démontés et emportés.