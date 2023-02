Manifestations de Bignona : Abdoulaye Diallo raconte comment il a perdu son œil gauche

Lors des manifestations survenues à Bignona le 16 février, à la suite de l’exfiltration de Ousmane Sonko par la police, qui l’a déposé chez lui alors qu’il semblait vouloir faire le tour de quelques quartiers de Dakar après le report de son procès contre Mame Mbaye Niang, Abdoulaye Diallo a été atteint au visage par une grenade lacrymogène. Malgré l’opération qu’il a subi, ce jeune de 19 ans a définitivement perdu son œil gauche, qui a été atteint. Malgré cette tragédie, il garde la foi. Libération a recueilli son témoignage.



«Le jour des faits j’étais dans la cour de notre maison. Quand je suis sorti de la maison, devant le portail, je suis tombé sur une grenade lacrymogène balancée par les forces de l’ordre. La grenade m’a atteint à l’œil gauche. Mon grand-frère et vite venu à mon secours.



«J’ai été évacué à l’hôpital de Bignona où j’ai reçu les premiers soins. La nuit, j’ai été transféré à bord d’une ambulance aux services des urgences du Centre hospitalier régional. J’étais inconscient. Ce n’est que le lendemain que je me suis réveillé. J’ai été par la suite admis au bloc opératoire de l’hôpital de la Paix.



«Par la grâce de Dieu, mon opération s’est bien passée, mais j’ai perdu mon œil gauche. C’est la volonté divine, je l’accepte. C’est quelque chose qui devait m’arriver. Mes premiers soutiens sont ma famille, mes parents, mes camarades de classe et le maire de Bignona, Bacary Diatta. Ils m’ont tous assisté et accompagné dans la douleur.



«Je reste déterminé à défendre les intérêts de nos populations qui m’ont beaucoup soulagé et encouragé dans cette épreuve Certes, c’était difficile pour mes parents, mes proches et mes amis. Aux hommes politiques de mon pays je demande d’être justes.»