Manifestations des pro-Sonko : Les inquiétudes de la Société civile

«Nous, Société civile sénégalaise composée d’organisations de femmes, de jeunes et de droits humains, au premier rang desquels les femmes qui ont toujours joué un rôle avant-gardiste, tout en rappelant que le Sénégal fait face à une seconde vague de la pandémie de la Covid-19 et que les gestes barrières sont fortement recommandés afin d’éviter la propagation de la maladie, déplorons les violences notées lors des manifestations de la journée du 9 février 2021», ont déploré les organisations de la société civile dans un communiqué conjoint.Considérant que la présomption d’innocence ainsi que les droits humains doivent être respectés dans toute procédure judiciaire entre différentes parties prenantes engagées dans une action civile, convaincus que le Sénégal ne peut avancer sans la paix et la sécurité, les camarades d’Alioune Tine invitent tous les acteurs politiques et les autorités étatiques, religieuses et coutumières, soucieux de préserver les acquis démocratiques fruits de longues années de lutte, à garantir la stabilité, la sécurité et la paix durable, gages d’un Etat de droit.L’analyse de la situation actuelle semble, selon les OSC, montrer une certaine incompréhension entre les acteurs. Ce qui peut conduire à une dégradation des rapports.Au vu de tout ce qui précède, la Société civile appelle à la responsabilité des différentes parties prenantes, afin d’éviter d’engager l’espace politique dans des tensions insoutenables, en cette période de crise sanitaire, sociale et économique. Il s’agira, entre autres, de faire preuve de plus de responsabilité, de retenue et de courtoisie à travers des déclarations apaisées, afin de consolider la paix sociale. De garantir le droit de présomption d’innocence à tout individu interpellé dans le cadre d’une procédure judiciaire...La Société civile invite les responsables des partis politiques à renforcer la formation à la citoyenneté de leurs militants, au respect des biens publics et à déconseiller tout propos incitant à la violence.Par ailleurs, elle rappelle à tous les protagonistes le respect scrupuleux des textes en vigueur et particulièrement la loi sur l’état d’urgence sanitaire.