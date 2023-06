Manifestations du 1er juin à Kaolack : Une soixantaine de mis en cause relaxée

Le tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack a abrité le procès d’une soixantaine de personnes appréhendées lors des manifestations ayant suivi le délibéré de l’affaire Adji Sarr-Sonko. Toutes ont été acquittées, sauf trois mis en cause condamnés à un mois avec sursis. La moyenne d'âge des relaxés est comprise entre 14 et 20 ans.





Le chauffeur, le garde du corps et un des responsables du Pasref interpellés à Koungheul par la gendarmerie et transférés à la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack, lors de la "Caravane de la liberté" du Pastef, ont été également jugés et relaxés au bénéfice du doute.







Des sentences prononcées ce mercredi 7 juin 2023 au TGI de Kaolack. Une audience jugée en flagrants délits qui a refusé du monde.





Pour rappel, ces manifestations n’ont pas connu l’ampleur notée dans certaines villes telles que Dakar et Ziguinchor. Seule la devanture de la Direction régionale de la Senelec a été saccagée le jeudi 1er juin, après l’énoncé du verdict. Une soixantaine de manifestants a été arrêtée dans la foulée. Ces personnes ont été inculpées pour participation à une manifestation et troubles à l’ordre public.





Elles ont été relaxées au bénéfice du doute, le tribunal ayant suivi leurs conseils dans leurs plaidoiries.