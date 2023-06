Manifestations entre le 1er et le 3 juin : Le gouvernement annonce des "enquêtes" sur "une violence sans précédent"

Le gouvernement sénégalais a annoncé mercredi soir des "enquêtes judiciaires immédiates" sur les troubles "d'une violence sans précédent" survenus dans le pays après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko et qui ont fait au moins 16 morts la semaine passée.





Ces enquêtes visent à "faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements" qui se sont produits entre le 1er et le 3 juin à Dakar et dans les régions après la condamnation de M. Sonko dans une affaire de mœurs, affirme un communiqué publié après le Conseil des ministres.





Le gouvernement condamne ces "agressions extrêmement graves contre l'Etat, la République et les institutions" dont "l'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l'arrêt notre pays".





Le président Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour assister "les personnes et entités ayant subi des préjudices" et a réitéré "sa détermination à protéger la Nation et l'Etat", selon le communiqué.