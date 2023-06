Manifestations : Fortunes diverses pour sept mineurs jugés à Tambacounda

Sept individus, arrêtés lors des manifestations survenues à divers endroits, vendredi dernier, ont été jugés au tribunal de grande instance de Tambacounda.





Parmi ces mineurs, âgés entre 15 et 16 ans dont deux collégiens, deux ont été condamnés à 07 jours de prison ferme, deux autres confiés à leur civilement responsable et trois ont été purement et simplement relaxés au bénéfice du doute par le juge du tribunal pour enfants malgré leurs dénégations systématiques.