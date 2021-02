Manifestations Pro-Sonko : Le Procureur criminalise le dossier, les manifestants identifiés

Les pro-Sonko qui manifestaient lundi dernier sont visés pour des infractions criminelles, rapportent Les Échos et Libération. Autrement dit, les 19 mis en cause seront jugés devant la Chambre criminelle.Il s’agit de Mouhamet Naby Ndoye, Noah Sambou, Mamadou Sarrn Ousseynou Dia, Mor Niang, Pape Malick Seck, Ousmane Diop, Oumar Diouf, Abdoulaye Diop, Abdoulaye Faye, Amadou Der, Edouard Diatta, Ahmet Sané, Ahmet Thiam, Modou Konté, Diomaye Diaffaté, Sékou Ndour, Wando Cissé et Laba Touré.Placés tous sous mandat de dépôt, ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, organisation d’un mouvement insurrectionnel, incendie criminel, dégradation de biens appartenant à l’État...Quid alors du mineur de 16 ans ? Aux dernières nouvelles, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.