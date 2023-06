Manifestations sanglantes : Youssou Ndour brise le silence

Youssou Ndour a réagi, hier, via un communiqué sur les manifestations qui ont endeuillé le Sénégal depuis la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme.





“Aucune vie ne doit être perdue en ces circonstances, estime l’artiste. Aucune vie, car elle est sacrée ! Chers sœurs et frères Sénégalais, nous sommes une grande famille avec nos affinités et nos différences. Que l’on soit membre des Forces de Défense et sécurité, du pouvoir ou de l’opposition, nous sommes tous SÉNÉGALAIS”





Comme solution, la star préconise “un dialogue sincère”. “Échangeons pour l’intérêt suprême de notre pays et essayons de trouver des solutions ENSEMBLE pour le préserver des ténèbres de la division. Nous devons TOUS oeuvrer dans ce sens”, appelle-t-il.