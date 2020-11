Manifs à l’UCAD : L'étudiant blessé a quitté le service médical du COUD

On en sait un peu sur les raisons de la grève à l’université Cheikh Anta Diop et les heurts qui ont occasionné un blessé (un étudiant) au niveau de la jambe.D’après une source la bourse d’accompagnement qui est à l’origine de la fronde de ce matin est une aide temporaire attribuée à certains étudiants en master 2 pour leur permettre de poursuivre leurs enseignements ou de soutenir leurs mémoires dans de bonnes conditions.Cet appui exceptionnel, appelé accompagnement, toujours selon notre informateur, ne devait plus être payé au-delà de l’année universitaire 2017-2018.Mais exceptionnellement cette année, le ministre de l’Enseignement supérieur a décidé après la reprise des enseignements en septembre, de reconduire cette allocation. Il a, à cet effet, instruit ses services concernés de travailler pour son paiement dans les meilleurs délais.Cependant, même informés de cette volonté de l’autorité pour le paiement imminent de cette bourse, notre source indique que les étudiants continuent à mener des fronts en exigeant un paiement immédiat.Ainsi, suite à leur mouvement d’humeur de ce matin, mobilisant une cinquantaine d’étudiants, confirme notre source, un parmi eux a subi une blessure au pied et est suivi actuellement au service médicale du COUD. Selon une source policière, l'étudiant a été pris en charge. Mieux, il a quitté le service médical du Coud.