Manifs à l'université de Bambey : Le Directeur du crous ferme les restaurants

Après les affrontements entre policiers et étudiants à l'Université, Alioune Diop , c'est le retour au calme. Mais les stigmates des heurts sont présents à Bambey.





Le Directeur du Crous, Moustapha Guéye a annoncé la fermeture des restaurants à travers une note transmise à Seneweb.





"À cause des grèves incessantes et violentes qui touchent les restaurants, la Direction du CROUS informe la communauté universitaire que les restaurants des sites de Diourbel, Bambey et Ngoundiane seront fermés à partir du samedi 13 mai 2023 à 15H00" lit-on le document.