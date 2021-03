Emeutes/Sénégal : Le président de la Commission de l’Union africaine "exprime sa préoccupation"

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat exprime sa préoccupation face à aux événements au Sénégal ayant entraîné la perte de vies humaines et des dégâts matériels.Dans un communiqué publié sur le site de l'institution régionale, Moussa Faki Mahamat "condamne les actes de violence et de pillage et toute velléité séditieuse.Il réaffirme son attachement à la solution de toutes les crises et tensions africaines par la voie pacifique, le dialogue et dans le strict respect de l’ordre, la paix civile et la primauté du droit", lit-on dans les colonnes du document.