Manifs au Sénégal : Les précisions du khalife général de Médina Baye sur sa déclaration

Les violentes manifestations de ces derniers jours ont causé près d’une dizaine de morts, au Sénégal. Une situation d’instabilité qui a poussé le khalife général de Médina Baye, Mouhamadoul Mahi Niass, à briser le silence, hier.Mais, selon un communiqué de son cabinet dont copie nous est parvenue, les propos du guide religieux ont été dénaturés. «La déclaration du khalife général de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass, faite le samedi 6 mars à Médina Baye, a fait l'objet d'une exploitation sur les réseaux sociaux et dans la presse qui la dénude de son sens initial», lit-on dans le communiqué.D’après le document, certains montages et exploitations laissent croire à une prise de position affirmée en faveur ou à des critiques d'un camp donné de la part du khalife général de Médina Baye «dont les sorties publiques, riches en teneur, sont toujours empreintes d'impartialité et d'un caractère rassembleur».Compte tenu des moments troubles qui traversent la vie de la nation, le khalife général appelle les acteurs de tous bords à adopter une attitude qui incite à la paix, à l'apaisement, à la stabilité nationale et à la cohésion sociale.