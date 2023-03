Manifs du 16 mars : un haut cadre de Pastef dans de beaux draps

Ça commence à bouger pour les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sur les manifestations du 16 mars. Le parquet a envoyé tous les mis en cause en instruction et requis contre eux le mandat de dépôt.



Le dossier sera diligenté au niveau des premier, deuxième, troisième et septième cabinets. Ce lundi, le Doyen des juges a suivi le procureur à propos de 21 manifestants présumés en leur décernant le mandat de dépôt. Les autres ont bénéficié d’un retour de parquet.



La vague d’arrestations va se poursuivre ce mardi. Libération annonce d’ailleurs qu’un membre du bureau politique et coordonnateur départemental de Pastef est visé. Le journal précise que le parquet a activé en ce sens la Sûreté urbaine (SU).



Ce dernier devrait rejoindre en détention plusieurs autres responsables du parti de Ousmane Sonko arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les manifestations du 16 mars. Les uns sont poursuivis pour appel à l’insurrection.