Manifs du lundi : Les jeunes du Pastef envoyés en prison

Les militants du Pastef, arrêtés lundi dernier lors des manifestations, ont été envoyés en prison, ce vendredi. Ils sont au total 20 jeunes à faire l’objet d’un mandat de dépôt après leur face à face avec le juge d’instruction.D’après leur avocat, ils sont poursuivis, entre autres charges, pour mouvement insurrectionnel, trouble à l’ordre public, incendie criminel et dégradation de biens publics.«Ils ont tous nié les faits et expliqué largement qu’ils ne sont pas auteurs de ces troubles à l’ordre public ni de ces destructions constatées à l’issue des évènements du lundi passé », déclare Me Babacar Ndiaye sur la Rfm.Ces partisans de Sonko étaient 42 au début à être arrêtés. Les 22 ont été relâchés et les 20 autres vont passer leur première nuit en prison.