Manifs : Karim Xrum Xax et Cie auraient été torturés au Camp Abdou Diassé

Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax et d’autres membres de Nittu Deugg qui ont été arrêtés deux fois de suite dans la nuit d’hier, ont finalement atterri au Camp Abdou Diassé. Ces activistes auraient été torturés avant d’être libérés. Selon une source de Seneweb, Abdou Karim Gueye aurait quelques côtes cassées. Il se trouve actuellement dans une structure sanitaire pour des soins.



Pour rappel, Karim Xrum Xax et Cie ont été arrêtés une première fois, hier soir, devant les grilles de l’Assemblée nationale. Ils dénoncent les deux projets de loi modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale qui doivent être soumis au vote, ce vendredi. Ils qualifient ces projets de loi de « forfaiture » et contraire à la démocratie. Cependant, l’Etat estime lutter contre les « actes terroristes et autres actes d’appui ».