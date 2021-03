Manifs pro-Sonko en Casamance: L’alerte du Quai d’Orsay aux ressortissants français au Sénégal

Le gouvernement français prend très au sérieux, la situation très tendue qui prévaut au Sénégal, plus particulièrement en Casamance (Sud du pays). Le Quai d’Orsay vient d’envoyer une alerte par e-mail à tous les Français résidents ou de passage au Sénégal.







« Dans le contexte actuel des tensions autour de l’affaire Sonko, des manifestations sont en cours dans la région de Casamance, et pourraient se prolonger dans les jours à suivre.









Ainsi, les Français résidents ou de passage sont appelés à limiter au maximum les déplacements dans la région, à suivre avec la plus grande attention l’évolution de la situation et à consulter régulièrement les recommandations des conseils aux voyageurs », alerte le centre de crise et de soutien du ministère (Français) de l’Europe et des affaires étrangères.