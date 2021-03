Manifs pro-Sonko : Plusieurs arrestations à Ziguinchor

La ville de Ziguinchor n'est pas en reste dans les manifestations nées de l'arrestation d'Ousmane Sonko.





Entre 18 et 22h 30, des personnes de tout âge ont brûlé des pneus, des poubelles et des troncs d'arbres sur le boulevard des 54 mètres.





Il y a eu plusieurs arrestations pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisation et actes de vandalisme.





Un peu plus tôt, des hommes et femmes du département de Bignona ont marché pour dire non à l'arrestation du leader de Pastef.