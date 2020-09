Mansour Faye : «Je n'ai pas de compte à rendre à Force Covid-19»

Le ministre Mansour Faye tarde toujours à rendre compte de sa gestion des 69 milliards Fcfa destinés à l’achat de vivres pour les populations, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES), au Comité de suivi dirigé par le Général François Ndiaye.Jusqu’à présent, aucune pièce justificative des dépenses engagées sur les 69 milliards n’est disponible. Interrogé sur cette affaire, Mansour Faye déclare qu’il n’a pas de compte à rendre au Général François Ndiaye et à Force Covid-19.«Tout ce qui ressort de nos obligations, on l'a fait. On doit seulement rendre compte à l'autorité qu’est le Président Macky Sall», a-t-il martelé, ce dimanche, à l'émission Grand Jury.L'invité de la Rfm de rembobiner : «Force Covid-19 n'est pas un cabinet d'audit. Tout ce qu'ils ont demandé, nous le leur avons fourni. Mais, nous n’avons pas de compte à leur rendre».