[Vidéo] Marché central aux poissons de Pikine : Fatou Diane annonce des mesures fortes pour les femmes

Marché central aux poissons Pikine

La ministre de la Femme Fatou Diane était en visite hier au marché central aux poissons de Pikine pour s'enquérir des conditions de travail des femmes. Sur place, elle a reçu plusieurs doléances des femmes qui exhortent la ministre à un soutien financier afin de booster leurs revenus. En effet, Fatou Diané a annoncé que son ministère et le 3fpt vont appuyer les femmes pour d'autres méthodes de financements et des formations d'ici peu. La délégation du ministère de la Femme et du 3fpt a été accueillie par le directeur du marché central aux poissons Waly Ndiaye.