Marché central de Mbour : Le préfet Mor Talla Tine compte sévir

Suite à la grogne des commerçants du marché central de Mbour, le préfet du département, Mor Talla Tine, compte sévir.





"J'ai été saisi par les commerçants du marché central de Mbour. Je leur avais répondu que c'est le maire qui s'occupe de tout ce qui porte sur les marchés et les équipements. Et que c'est après avoir été saisi par la mairie que lui, le préfet, peut alors entrer en action. Et cela a été fait", a assuré Mor Talla Tine.