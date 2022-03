Marche contre le parrainage: Guy Marius Sagna et Cie relâchés mais…

Ils n’ont pas finalement passé la nuit dans les locaux de la police. Interpellés ce mardi 22 mars lors de leur manifestation contre le parrainage, vers le ministère de l’Intérieur, Guy Marius Sagna et Cie ont obtenu une libération. «Les activistes arrêtés après la marche avortée contre le parrainage ont été libérés. Mais selon l'un d'eux, cette libération s'est faite de manière n’est ‘’dispersée". Papa Abdoulaye Touré puisque c'est de lui dont il s'agit, a expliqué que certains ont été "déposés" par la police sur la route de Keur Massar, d'autres à Guédiawaye ou sur la Corniche», renseigne Libération online.



En effet, cette manifestation portait la signature d’Africa First, de la Coalition citoyenne le peuple, de FRAPP, de Luttons contre l'indiscipline au Sénégal (LCIS), de Nittu dëgg Valeurs, de Sénégal notre priorité (SNP) et de Y'en a marre. Plus d’une dizaine d’arrestations ont été confirmées car les initiateurs n’avaient pas voulu emprunter l’itinéraire choisi par le Préfet de Dakar. Dame Mbodj, Aliou Gérard Koïta, Daouda Gueye, Baye Niass, Dj Malick et Abdou Karim Gueye faisaient partie également des personnes appréhendées.