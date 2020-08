Marché de 12 milliards Fcfa : La SAED et son DG épinglés par l'ARMP

La Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et son Directeur général, Aboubacry Sow, sont épinglés dans un marché relatif à la réalisation des travaux de terrassement, de génie civil et de pistes rurales d’une valeur de 12 milliards Fcfa.







Selon Les Échos, l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), qui a été saisie par Ecotra, a bloqué le marché pour violation des dispositions du Code des marchés. Mieux, le gendarme des marchés publiques a ordonné la reprise de l’évaluation des offres.