Marché de 160 000 lampadaires : L'ARMP freine L'ANER, le CRD et la DCMP enfoncent le clou

L'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) veut passer par entente directe avec certaines entreprises (Sen Technologies, ERT et Sun Eco) des marchés relatifs à la fourniture et à l'installation de 160 000 lampadaires solaires dans les régions de Kaolack, Fatick, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis et Matam.



Pour justifier l'entente directe, rapporte le quotidien L'Info, L'ANER soutient que les régions périphériques et du centre sont confrontées, du fait de leur faible taux d'électrification rurale, à des agressions, des vols (notamment de bétail), à des manifestations parfois violentes, avec d'importants dommages collatéraux qui troublent l'ordre public.



Des, arguments loin d'avoir convaincu l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) qui rappelle, à travers le CRD et la DCMP, que les motifs à l'appui de la saisine de l'ANER ne répondent pas aux exigences de l'article 76.2.b du Code des marchés publics qui a énuméré, limitativement, les situations prévues pour passer un marché par entente directe.