Marché de Grand-Yoff : Un réseau de trafic de faux médicaments démantelé

Un réseau de trafic intense de faux médicaments a été démasqué au marché de Grand-Yoff mercredi dernier par les limiers de la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon (Bnlpc). Durant cette opération d’infiltration, deux commerçants ont été arrêtés et un important stock de produits pharmaceutiques saisis.



Selon « L’observateur », un bain de foule a assisté à l’interpellation de ces deux commerçants suivi d’une perquisition. A ce titre, les limiers ont saisi un impressionnant stock de produits pharmaceutiques embarqué dans les véhicules banalisés des hommes du commissaire, Bakary Fall.



Par la suite, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Bnlpc situé à Sud Foire. De sources sûres du journal, la saisie est constituée de produits aphrodisiaques, de fertilisants, de préservatifs, mais aussi de médicaments contre les maux de tête, la fièvre, des pommades pour les douleurs musculaires, courbatures, entre autres…



Pressés de questions, les mis en cause, L. Diaw (41 ans), polygame et D. Cissé (28 ans) révèlent que la présence des produits aphrodisiaques est due par une forte demande de la population et des autres par « le contexte de la pandémie »



En effet, pour démanteler ce réseau, les agents de la Bnlpc se sont basés de l’exploitation de renseignements faisant l’objet de trafic de faux médicaments par des commerçants. Après plusieurs données reçues par les éléments, le commissaire B. Fall a infiltré ce réseau établi momentanément au marché de Grand-Yoff.



Les deux commerçants ont été appréhendés et déférés, hier, jeudi, au parquet de Dakar, pour vente illégale de produits pharmaceutiques, atteinte à la santé publique, exercice illégal de la profession de pharmacien.