Marché de l'immobilier : "C'est la terre qui est devenue chère et non les locations", spécialiste

Confronté à une croissance démographique et un exode rural élevé, le département de Mbour est submergé et l’offre de logements n’est plus suffisante face à une demande qui ne cesse de grandir.





Même si les loyers augmentent, les spécialistes du marché de l'immobilier n'acceptent pas que cet état de fait leur soit imputé.





Selon Oumar Diallo, directeur d'une agence immobiliere, "c'est la terre qui est devenue chère et non les locations".





"Le problème vient de l'État et non des immobiliers. Ce n'est pas possible qu'un immobilier qui se décarcasse pour acheter un terrain à plusieurs millions de francs CFA, qu'au moment de construire l'État ne met pas à sa disposition une bassine d'eau et qu'en retour qu'il veule imposer que loyer soit revu à la baisse", laisse-t-il entendre.





Ainsi, pour lui, un immobilier ne peut pas louer sa maison à vil prix. Toutefois, il estime que l'État dans sa politique de logement peut permettre à tout Sénégalais de disposer d'un terrain.





"Il est possible que l'État lotisse des hectares avec tout ce qui existe de terre non exploité. Et de voir comment les mettre à la disposition des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un terrain cash afin de leur donner pour qu'il paie selon leur moyen. Par exemple à Malicounda, il y a un espace, si on les viabilise en y mettant de l'eau et de l'électricité, qui n'aimera pas y habiter? Il faut que l'État revoit sa politique de logements sociaux et tout Sénégalais pourra disposer d'un toit", estime Oumar Diallo.





En outre, il interpelle l'État sur le foncier dans le département de Mbour qui de son avis, est très problématique.

Il invite l'État à criminaliser lourdement les délits afférents au foncier.