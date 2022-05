Marche pour la libération de Cheikh Omar Diagne : Le Frapp annonce des arrestations, le ColiCod dénonce des tortures

Cinq membres de mouvements citoyens ont été arrêtés, lors de la manifestation pour la libération de Cheikh Omar Diagne. Il s'agit d'Amath Guèye (Frapp), Aliou Gérard Koïta (Frapp), Papis Ndjim (Frapp), Papico (Nittu dëgg valeurs) et Poulo, selon le communiqué du Frapp.