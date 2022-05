Marche pour la libération de Cheikh Oumar Diagne : le Préfet de Dakar dit niet

Le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne avait prévu, ce vendredi, une marche allant du Centre des Œuvres Universiraires de Dakar (COUD) au Rond-point Poste Médina en passant par l'hôpital Abass Ndao et le marché Tiléne. Mais c'était sans compter sur le préfecture de Dakar qui a publié un arrêté d'interdiction de cette marche. L'autorité administrative motive sa décision par des "risques de trouble à l'ordre public" et une "entrave à la libre circulation des personnes et des biens".