Marché "Okass" de Touba: elle vole 3 coupons de bazin pour la tabaski et atterrit en prison (Illustration)

Une mère de famille, répondant au nom de Aïssata B., a été arrêtée pour vol de 3 coupons de bazin coûtant 1500 franc Cfa le mètre au marché Okass de Touba. En effet, elle s'est emparée des tissus et les a dissimulés dans son sac avant de tenter de sortir du magasin.





Malheureusement, la dame âgée de 35 ans, prise en flagrants délits de vol a été cueillie et mise à la disposition des policiers de Gouye-Mbinde avant d'être inculpée et placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel.