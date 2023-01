Marchés de Podor : Le sel devient rare et le prix grimpe

Rareté et hausse du prix du sel à Podor

Difficile de trouver du sel par ces temps qui courent dans les marchés hebdomadaires et autres boutiques dans le département de Podor. Le prix de cette denrée prisée pour donner du goût à nos mets connait une hausse. Le sac de 25 kg qui coûtait entre 1700 frs et 2000 frs est vendu à 4000 frs ce jeudi au marché hebdomadaire de Thillé Boubacar. Selon I.D. qui fait le tour des marchés de Richard-Toll à Goloya sur plusieurs centaines de kilomètres, "le sel est totalement rare et d'ici peu, il sera impossible d'en trouver. Le sel iodé du Gandiol est quasi rare; on n'en trouve pas et si cela continue, nos femmes auront des problèmes pour nous servir des plats de qualité et les exportations vont en souffrir car le sel sénégalais est fortement prisé par les pays limitrophes et même au delà, alerte-t-il.