Marchés publics : La SONES dans le Top 5 de l'ARMP

La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) figure dans le Top 5 des entreprises ou administrations qui passent le plus gros volume de marchés publics. C'est ce qui ressort de l'audit de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) en 2020 et 2021 présenté mercredi dernier. AGEROUTE, SOGIP, le Ministère de l'Enseignement supérieur, la SENELEC et la SONES sont les plus grands acheteurs avec 62% du budget consacré à la commande publique.