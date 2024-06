Mare aux crocodiles à KOLDA : Difficile cohabitation avec les populations riveraines

Un site écologique avec ses animaux aquatiques cohabite avec les populations riveraines. Cela se passe à Vélingara Pathé, un village de la commune de Dialambéré qui abrite la mare aux crocodiles. Ces animaux qui sortent de l'eau pour bénéficier des rayons du soleil, s'attaquent aux animaux domestiques dont les chiens et les petits ruminants. Un risque réel et palpable pour la communauté humaine qui vit non loin de là à quelques 100 metres des berges de ce petit cour d'eau. Les enfants du village de Velingara Pathé qui s'y rendent pour chercher des fruits sauvages courent toujours le risque de se faire dévorer par ces crocodiles. Dailleurs une femme qui pratiquait le maraîchage non loin de la mare, a échappé à la mort après qu'elle fut attaquée par ces animaux aquatiques. En période de décrue, une partie de la mare asséchée, sert de chemin aux populations pour se rendre de l'autre coté. Une visite guidée de la presse locale en compagnie des agents des eaux et forêts, a permis de constater les risques énormes dans cette cohabitation entre les populations et les crocodiles. Suffisant pour que ces populations riveraines demandent l'intervention de l'Etat pour leur sécurité globale. Et cela par le dragage de la mare pour permettre à ces animaux d'y rester quotidiennement, mais aussi et surtout clôturer tout le site pour empécher à ces crocodiles d'être hors de la mare pour s'attaquer aux animaux domestiques et aux humains. Cette volonté de clôturer le site pour une large securité des populations est manifestée par le service des eaux et forêts qui sollicite l'intervention et l'appui des collectivités territoriales. Selon Souleymane Baldé, petit fils du fondateur du village de Velingara Pathé, ces animaux aquatiques sont là depuis 1971. Un véritable site touristique à valoriser pour en faire un legs à la future génération.