Mari battu, domestique agressée : La famille de la femme accusée réagit

La vidéo partagée sur les réseaux sociaux a ému plus d’une personne. Une domestique violentée, des cris de douleurs, une femme agressive. Des images choquantes relayées par les médias et réseaux sociaux depuis hier soir. La famille de la femme, accusée a tenu à donner sa version des faits.



Contacté par seneweb, son oncle explique que «l’histoire ne s’est pas exactement passée comme elle a été racontée par le mari de ma nièce, en réalité il a tendu un piège à son épouse afin qu’elle puisse aller en prison », dit-il.



D’ailleurs, ajoute-t-il « au moment des faits il était là, il n’a pas réagi et au tribunal la version qu’il a donnée aux médias est différente de celle de la domestique. Il a dit que la femme de ménage a refusé de laver les habits de ma nièce alors que ce n’est pas ça le fond du problème. C’est lui-même qui a dit à la bonne que son épouse n’est pas sa patronne et n’a pas d’ordres à lui donner, d’où son refus de toutes taches ménagères qui lui étaient confiées par cette dernière.



« Pourquoi a-t-il fait ça ? A quel but? Pourquoi le début de la dispute n’a pas été filmée et pourquoi à aucun moment il n’a tenté de les séparer? », se demande notre interlocuteur.



Elle est sa cinquième épouse



« Nous sommes conscients qu’elle a été très violente mais elle a été poussée à bout par son époux. Je vous apprends aussi qu’elle est la cinquième épouse du monsieur, il a divorcé de quatre femmes », confie-t-il.



Selon lui, « ce n’est pas la première fois qu’il y a des problèmes de couple entre eux. Ce n’est pas aussi la première fois qu’il y a eu des scènes de violence dans leur ménage. Car moi-même à plusieurs reprises j’ai eu à aller dans leurs maisons pour pouvoir les aider à se réconcilier. J’ai déjà trouvé ma nièce avec des tâches de sang sur le corps, son époux l’a déjà forcée à coucher avec lui de manière violente, il s’agit de viol. Cet homme ne vous dira jamais ce qu’il a fait subir à son épouse. Il a plusieurs visages et est loin d’être un ange ».



Revenant sur la vidéo partagée, l’oncle de l’accusée estime que « son époux l’a fait pour espérer échapper des mains de la justice car il sera poursuivi pour non assistance à personne en danger ».



« L’époux de ma nièce est mauvais et chacun est libre d’interpréter comme il le désire mais une personne capable de filmer une scène aussi grave pouvant aboutir à la mort ne peut être un homme bien. Lorsque ma nièce aura la possibilité de parler, beaucoup seront surpris », conclut-il.



Pour rappel, la femme en question a été arrêtée et selon les dernières informations parvenues à seneweb, le dossier est entre les mains du procureur de la République.