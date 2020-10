Mariage homosexuel à Mermoz: And Samm Jikko Yi lance un appel à l’Etat du Sénégal et aux religieux

L’organisation de défense des valeurs morales, And Samm Jikko Yi, réagit. Ceci, à la suite de l’interpellation des 25 supposés homosexuels qui tentaient de célébrer un mariage dans une maison située au quartier Mermoz.





Dans un communiqué, And Samm Jikko Yi a d’abord félicité la police nationale sénégalaise d'avoir mis la main sur cette bande de «déviants» et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à les localiser.





Ainsi, les camarades de Babacar Mboup ont réitéré leur engagement à combattre l'homosexualité ainsi que la franc-maçonnerie au Sénégal.





Par ailleurs, le collectif lance un appel : «Nous appelons l'État du Sénégal, les autorités religieuses, coutumières, administratives, les acteurs communautaires et l'ensemble de la société à renforcer la vigilance pour préserver notre pays de ces antivaleurs érigés en droit, au nom du droit international.»





Le collectif appelle également ses membres à redoubler de vigilance et d'engagement, afin de se prémunir des dégâts collatéraux qu'impliquerait cette bassesse appelée Lgbtiq+, non sans féliciter aussi «le vaillant peuple sénégalais dans sa posture homophobe et l'engagement qui la sous-tend !».