Mariage homosexuel à Mermoz : Les 25 pédés déférés ce mardi

Elles célébraient un mariage entre deux homosexuels à Mermoz. Elles sont poursuivies pour acte contre nature et outrage aux bonnes mœurs.





Les 25 personnes, arrêtées à Mermoz et supposées être des homosexuels, âgées entre 16 et 30 ans, seront déférées aujourd’hui mardi au parquet, informe Libération.Les mises en cause, habillées en jupe et en robe au moment de leur arrestation, sont toutes originaires de la banlieue.