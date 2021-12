Marié tué à Ouest Foire : Le mobile du crime dévoilé

Le quotidien Source A revient dans sa parution du jour sur le mobile du meurtre d’Oumar Guèye tué à coups de pilon par son épouse Fatima Faty.



Tout est parti d’une dispute entre les deux conjoints qui a éclaté vers 4 heures du matin.



Le mari a informé sa femme qu’il devait sortir pour aller rencontrer son guide religieux. Mais, l’épouse essaie de l’en dissuader.



Le mari refuse et la dispute éclate. Au cours de la bagarre, le mari donne un coup de poing qui fend les lèvres de sa dame qui perd une dent.



Très remontée, la dame va dans la cuisine près de sa chambre, se saisit du pilon et assène à son époux deux coups qui lui fracassent le crâne.



Le journal indique que ce n’est pas la première fois que les époux Guèye en viennent aux mains.



Fatima Faty avait même quitté le domicile conjugal, à la suite d’une altercation avec son mari. Cela fait à peine un an.