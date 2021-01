Marième Faye Sall sur ses sorties en public : « C'est quoi être une Première Dame? On ne va pas me kidnapper!»

Souvent, la Première Dame, Marième Faye Sall est aperçue dans des lieux publics, sans protocole. La dernière est lorsqu’elle s’est rendue au marché de Sandaga où elle a été assaillie par une foule. Interpellée sur ces faits, ce lundi 18 janvier, sur la RTS, au cours de son face-à-face avec la journaliste Seynabou Diop Sow, l’épouse du Chef de l’Etat, Macky Sall s’est expliquée. « C’est la Covid-19 qui m’a bloquée. Sinon, j’allais poursuivre ces sorties en public. J’aime sortir, marcher, être en contact avec la population. Je veux personnellement faire mes courses. C'est quoi être une Première Dame ? On ne va pas me Kidnapper. Dieu est au contrôle. Et, avant de partir, je demande la permission à mon mari comme toute femme qui se respecte».







« (…) Cela n’enlève en rien mon statut de première Dame »







Ainsi, elle dira qu’elle est « une personne normale ». « Avant je sortais, je prenais les papiers que me donnaient les gens que je rencontrais dans la rue, maintenant je ne peux plus le faire à cause du coronavirus ».





Plus loin, la Première Dame a reconnu : « C’est vrai que mon mari est Président de la République et je rends grâce à Dieu pour cela, mais je l’ai dit depuis le début, j’essaye de mener une vie normale. Je vais dans les cérémonies, rendre visite aux gens. Je n’ai pas ce problème. Et quand j’y vais, je ne veux pas plomber l'atmosphère, raison pour laquelle je déconne, je crée de l’ambiance pour que tout le monde soit à l’aise. C’est ma nature et cela n’enlève en rien mon statut de première Dame »