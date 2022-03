MARINE NATIONALE : 514 navires contrôlés, 2 tonnes de cocaïne et 16,5 tonnes de haschich saisis

La Marine nationale a célébré, hier, son 47e anniversaire.



Cette journée a permis au Contre-Amiral Oumar Wade de revenir sur le bilan de sa troupe en 2021.



Le chef d’État-major de la Marine nationale a confié que ce corps a contrôlé 514 navires dont 26 arraisonnés.



Quatre bateaux ont été saisis pour des motifs liés au trafic international de drogue.



Et, plus de 02 tonnes de cocaïne pure et près de 16,5 tonnes de haschich ont été saisies.



Par ailleurs, ajoute-t-il, dans les colonnes de Rewmi Quotidien, 85 opérations de secours ont été menées en mer, permettant de sauver la vie de 391 personnes.



L’année 2021 a été également témoin d’une augmentation importante des activités opérationnelles de la Marine.



En effet, à partir des bases navales de Dakar, Saint-Louis et Elinkine, les unités navales ont couvert 1020 jours de mer.