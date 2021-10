Marines - Opération de patrouilles conjointes : une première encourageante

Dans le but d’assurer la sécurité et la sûreté maritime au niveau sous-régional, la marine nationale sénégalaise a initié des patrouilles conjointes avec la participation de pays frontaliers. Les marines gambiennes, bissau-guinéennes et cap-verdiennes ont pris part à cette première édition. Ces marines saluent l’initiative et espèrent qu’elle se pérennise.





Bien que le continent africain ne représente que 2,7% du trafic maritime mondial, il fait face à des menaces telles que le trafic de drogue, le trafic d’armes, la pêche illicite… Le Sénégal, avec une superficie maritime de 212 000 km² , est aussi exposé à ces risques. Et la marine sénégalaise a décidé de prendre le taureau par les cornes en s’associant à celles de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Cap-Vert. « Cette proximité des 4 Etats et le partage d'un même espace maritime très important pour le trafic venant de l’Occident vers le Sud de l’Afrique, méritaient une organisation de cette nature. Pour emmener nos Etats à conduire des opérations pour sécuriser les eaux, sans l’aide de nos grands partenaires », de l’avis du Capitaine de Frégate Cheikh Oumar Sagna du Sénégal. Cette opération a débuté le 18 octobre et s’est achevée le 28 du même mois.





Le bilan de cette opération concerne 2 zones. Dans la zone économique exclusive de la Gambie, 12 navires ont été identifiés, 7 ont fait l’objet d’un contrôle et 4 ont été arraisonnés. Tandis que dans la zone économique exclusive de la Guinée Bissau, on parle de 23 navires identifiés, 12 contrôlés et aucun arraisonné. Pour arriver à ce résultat, les pays participants n’ont pas lésiné sur les moyens. En ce qui concerne le Sénégal, 2 navires de guerre de la marine nationale, une équipe de visite, une escouade de la compagnie des fusiliers marins commandos et une équipe médicale ont été mis à disposition.





Cette opération de patrouilles conjointes qui en est à sa première édition compte s’inscrire dans le temps. « L’engagement du commandement et des autorités qui sont venus à la cérémonie est formel, ces opérations seront maintenues tant que les conditions le permettent », déclare le Capitaine de Frégate Cheikh Oumar Sagna. Il a affirmé par la suite que le Sénégal gardera le même engagement si un autre de ces pays venait à abriter ces opérations.