Maristes et Sacré-cœur : Tout sur les sextapes qui éclaboussent Dakar

Une affaire de pédopornographie sans précédent, impliquant de surcroît des jeunes filles mineures, éclabousse Dakar.





Les ébats sexuels ont eu lieu à la veille du ramadan et le jour de la Korité à la Résidence Zeina des Maristes et dans un appartement meublé à la Cité Keur Gorgui à Sacré-Cœur.





Douze (12) personnes, dont 6 filles mineures et les deux gérants des appartements, ont été arrêtés et placés en garde à vue.





Selon le journal Libération, ils sont poursuivis pour actes de pédopornographie, détournement de mineurs, viol.





La plus jeune de "actrices pornos" avait 14 ans et un des gérants participait aux "partouzes géantes". Quatre jeunes, âgés entre 19 et 21 ans, participaient aux orgies sexuelles et coachaient les mineures.