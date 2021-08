Marsassoum : Comment la pauvreté freine les activités socio-économiques des femmes

La pauvreté un frein au développement socio-économique des Femmes

Marsassoum, la capitale du Diassing, dans la région de Sédhiou, regorge d’énormes potentialités économiques. L’agriculture, les ressources forestières, halieutiques, le petit commerce et le transport sont autant d’opportunités sous-exploitées faute de moyens. A cause de la précarité sociale, trouver un registre de commerce pour formaliser ses activités socio-économiques relève de l’utopie au sein de la population active, notamment chez les femmes. Ainsi, tout se faisait presque dans la clandestinité.





Pour panser cette plaie économique béante, les autorités municipales ont engagé depuis 2014, une procédure curative de la situation socio-économique. Aussi, ont-elles déjà octroyé 56 registres de commerce aux différents groupements de femmes de la commune pour leur permettre de formaliser leurs activités économiques. Un fonds communal de 60 millions est annoncé grâce au partenariat fécond entre la ville de Marsassoum et celle d’Anderlecht en Belgique pour financer et soutenir les projets des femmes, des jeunes qui évoluent dans diverses activités économiques.





Fatou Bintou Faty, une des bénéficiaires, parle d’une grosse épine qui leur a été enlevée du pied. « Ces registres de commerce vont permettre désormais à chacune d’entre nous d’être crédible et éligible auprès des institutions financières pour l’octroi de crédit » a-t-elle dit. Mme Faty siffle ainsi la fin de la clandestinité dans les activités commerciales à Marsassoum et se félicite de la construction du pont et de la route Sédhiou Marsassoum et de Djébang/Bignona qui facilitent la mobilité et boostent les activités économiques.