Marseille-Fouta à pied : Le défi surréaliste de Sébastien Garcia

L’extrême et le Sénégal, un amour naissant. Il y a quelques semaines en arrière, Seneweb vous faisait découvrir Mouhamadou Bamba Ndiaye, qui avait entamé -et réussit- le périple Paris-Dakar à vélo.







Cette fois-ci, c’est un autre homme répondant au nom de Sébastien Garcia qui souhaite aussi rallier le Sénégal en partant de la France… à pied ! Celui que l’on surnomme Serigne Fallou ou Papicho (sur les plateformes sociales) a pour ambition de quitter Marseille pour rejoindre le Fouta soit 6000 km.





Celui qui est, par ailleurs, le président de l'association humanitaire « Actions Pour Tous », œuvrant dans les domaines de la santé, l’éducation et le social revient sur ses motivations : « je me suis concertée avec mes délégation de Saint-Louis et Dakar où l'on a décidé d’un 38eme projet pour venir en aide au Fouta car il y a quand même un réel abandon de cette zone-là ».





Cette opération aura pour but de récolter des fournitures scolaires pour plus de 2000 enfants et la construction d'une école élémentaire dans 5 villages du Fouta.





Cependant, Sébastien ne compte pas démarrer cette initiative de sitôt. En effet, son départ est prévu pour le 15 octobre 2024 et il traversera 5 pays que sont : la France, Espagne, Maroc, Mauritanie et le Sénégal.