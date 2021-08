Mary Teuw Niane fait un plaidoyer pour une Afrique apprenante, un Sénégal apprenant

L’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) et ancien ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane fait un plaidoyer sur sa page Facebook pour un Sénégal apprenant, qui se sert de ses dignes fils et filles pour construire une nation baignant dans la justice, l’égalité et l’équité. Le responsable politique à Saint-Louis appelle à faire taire les divergences et autres adversités. Seneweb vous livre l’intégralité de sa réflexion.





"Au-delà de nos différences, de nos divergences, de nos adversités, il y a la Patrie qui nous unit, nous pousse à la générosité et à solidarité sans lesquelles aucune ambition individuelle n’est durable, elle nous impose un don de soi et un engagement dans une confiance en soi inébranlable à construire une Nation dont les filles et les fils instruits et éduqués, baignant dans la justice, l’égalité et l’équité, sont abreuvés à la source jamais tarie du savoir, de la connaissance.





L’école, l’université sont le cœur et la sève nourricière de tout projet de développement ambitieux porteur de bien être pour les populations. Le savoir et la connaissance ne sont plus seulement enfouis dans nos traditions séculaires, dispensés entre les quatre murs d’une salle de classe ou d’un amphithéâtre, ils sont aussi accessibles dans l’espace-temps augmenté qu’est cette cinquième dimension, le virtuel.





Le savoir, la connaissance, la science, la technologie, la recherche et l’innovation demeurent la seule voie des peuples qui ont confiance en leur intelligence, fiers en leurs capacités à relever les défis de la conquête du bien-être de leurs enfants, forts de leur ambition d’être dignes, respectés et considérés.





Les sages, les compétences, les savants, toutes les personnes porteuses de connaissance, de savoir, de savoir-faire constituent la ressource la plus précieuse sur laquelle s’appuie un État, les collectivités et les médias pour créer cet état d’esprit positif rétif à l’obscurantisme et favorable à l’éclosion de la créativité débordante qui accompagne la marche rythmée et résolue vers l’Émancipation.