Masculinité positive : le temps d'actions pour éradiquer la violence basée sur le genre

La conférence inaugurale des hommes de l'Union Africaine sur la Masculinité Positive s'est tenue le 25 novembre dernier . La date choisie n'était pas fortuite car elle coïncidait avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles et pour marquer le début de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre. Elle a été organisée sous la direction du Président de la République Démocratique du Congo (RDC) Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Président de l'UA 2021, en collaboration avec Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud , Macky Sall entre autres dirigeants du continent .

La masculinité positive est une perspective par laquelle l'engagement des hommes et des garçons a été utilisé pour soutenir le mouvement le plus large pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Reconnaissant le niveau disproportionné de la responsabilité masculine dans la perpétuation de la violence à l'égard des femmes et des filles, la Conférence historique des hommes sur la masculinité positive a été convoquée pour mobiliser et rallier les hommes et les garçons africains afin de soutenir et de diriger les efforts visant à éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles sur le continent.

Cette première édition s'est tenue en présence de Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente de la République du Libéria et la présidente d'honneur du Réseau des femmes africaines leaders . Lors de cet événement, la Déclaration de Kinshasa a été adoptée . C'est un appel à l'action sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Elle appelle les Chefs d'État de l'UA à rendre compte chaque année des mesures prises et des progrès accomplis pour mettre fin à la Violence contre les Femmes et les Filles en Afrique. Elle a ensuite été adoptée comme décision du Sommet de l'UA par la 35e Assemblée ordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

''Elle a été une étape importante dans la quête de l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme'' ,a reconnu Sahle-Work Zewde, Présidente de l'Éthiopie.Elle affirme que c'est un signe important de l'engagement des dirigeants et un appel à l'action.

C'est à cet égard qu' a été convoquée la deuxième Conférence des hommes de l'UA sur la masculinité positive.Cette édition organisée par le Sénégal vise à faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette déclaration.

Le Président en exercice de l'Union Africaine est revenu sur l'essence de cet événement qu'est l'engagement.L'appel à l'action de Dakar en collaboration avec la commission de l'Union Africaine et le Collectif des femmes leaders est pour qu'au prochain sommet de février ,le texte sur la convention puisse être adopté .''Cela sera l'opportunité pour nous de continuer la sensibilisation à l'échelle des nations pour que cette convention soit ratifiée par les parlements'' , a rassuré Macky Sall.