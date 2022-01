MASSACRE DE BOFFA-BAYOTTE : Douze détenus libérés, deux renvoyés devant la chambre criminelles

Le 7 décembre dernier, elles faisaient la grève de la faim pour être jugées ou à défaut être libérées. C’était la troisième du genre. Puis, les douze personnes inculpées dans l’affaire du massacre de Boffa-Bayotte ont vu le juge du premier cabinet se pencher sur leur dossier. Ainsi, hier, selon des informations publiées par Libération online, le juge du premier cabinet de Ziguinchor a rendu son ordonnance dans cette affaire.



Dans ce cadre, 10 des inculpés ont bénéficié d'un non-lieu, alors que deux ont obtenu une liberté provisoire. Par contre, d’après la source, le journaliste René Capain Basséne et Omar Ampoï Bodian ont été renvoyés devant la Chambre criminelle pour y être jugés.

Après la tuerie de Boffa Bayotte, le 6 janvier 2018, plus d’une vingtaine de personnes avaient été arrêtées et poursuivies pour association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation. Au cours de cette tuerie, 14 civils, coupeurs de bois, avaient été tués. Ces derniers étaient partis chercher du bois dans la forêt des Bayottes et sont tombés sur des individus armés, non identifiés.

Pour rappel, la forêt de Bofa Bayotte, au sud de Ziguinchor, fait partie des zones protégées de la Casamance.