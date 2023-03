Massification dans 15 communes du Département de Thiès : Les mises en garde de « Magi Pastef »

Le nouveau coordonnateur du bureau départemental «Magi Pastef/Thiès», Ousseynou Hann, a décerné une mention spéciale au comité de pilotage composé en particulier des doyens Demba Diop et El Hadji Moustapha Kane, qui, durant plus de 5 mois, n’ont ménagé aucun effort pour « aplanir les divergences et contradictions ».





Ce travail a permis la mise en place d’un bureau départemental consensuel. Celui-ci est constitué par les «Magi Pastef-Les Patriotes» dans les 15 communes du Département de Thiès. Le Coordonnateur de ladite structure et ses camarades s’offusquent du fait que « notre pays traverse une période de crise sans précédent, exacerbée par une pouvoir narcissique ».





Pour cette organisation, au Sénégal, on a : « une démocratie en lambeaux ; une justice chancelante et partisane ; une politique deux poids deux mesures ; une mal gouvernance économique, sociale, judiciaire, politique ».





Selon les Magi Pastef du Département de Thiès, « Le combat primordial pour nous Africains, en particulier sénégalais, c'est la lutte afin de circonscrire les pouvoirs sans limite de nos dirigeants qui les retournent contre leur peuple en les utilisant sans limite à travers : l'intimidation ; le mépris de leurs populations ; l'instrumentalisation de la justice ; entre autres ».





Les membres de cette organisation ne comptent pas se laisser faire face aux tentatives d’instauration de la peur, des intimidations entre autres.





« Cela ne nous fait pas peur. Le Sénégal en vaut la peine et au péril de nos vies nous le défendrons de toute notre énergie sur tous les plans ».





Pour Pastef-Les Patriotes du département de Thiès, « redonner aux institutions sociales leur lustre d'antan est un défi majeur du changement ». Et c'est d’ailleurs sous ce rapport, remarque Ousseynou Hann et ses camarades, que le Parti a décidé de mettre en place, à tous les niveaux (national, départemental et communal), la structure Magi Pastef ». Ils ont dégagé quelques perspectives à savoir « la mise en place des 15 sections communales, l'accompagnement de nos électeurs en particulier les primo-votants ».